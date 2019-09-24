Коммунисты укрепились на постах

Татарстанское отделение КПРФ по итогам выборов смогло укрепить свои позиции в парламенте республики. В новом созыве Госсовета коммунисты получили должности заместителей председателя сразу в двух комитетах — по госстроительству и по социальной политике. Второй пост впервые достался депутату Артему Прокофьеву, активному критику «Единой России», которая контролирует 90% мест в татарстанском парламенте. Эксперты полагают, что власти вынуждены считаться с усилением коммунистов в социально-политическом плане. Однако они предполагают, что КПРФ также пойдет на определенные уступки единороссам. По информации “Ъ”, господина Прокофьева должны утвердить депутатом на постоянной основе.



Лидер фракции КПРФ Хафиз Миргалимов (возглавляет татарстанское отделение партии) и ее член Артем Прокофьев стали заместителями председателей комитета по государственному строительству и местному самоуправлению и комитета по социальной политике соответственно. Решение было принято на заседаниях комитетов. Кандидатуры коммунистов предложили их главы — единороссы Альберт Хабибуллин и Светлана Захарова (сохранили свои посты с предыдущего созыва парламента).

Избрание господина Прокофьева на новую должность сопровождалось дискуссией. Часть единороссов были удивлены таким предложением госпожи Захаровой. «А мы на альтернативной основе голосуем?»— уточнил член комитета, глава исполкома татарстанского отделения «Единой России» Андрей Кондратьев, которому приходилось в ходе избирательной кампании вступать с коммунистами в словесные перепалки на дебатах. Его поддержал первый заместитель гендиректора «Татнефти» по производству, единоросс Рустам Мухамадеев. «Мне кажется, не совсем корректно, когда вы заявили, что кандидатуру вносит только председатель комитета»,— сказал он госпоже Захаровой. Он пояснил, что это «не потому, что я против Прокофьева, а просто принципиальный вопрос»: «Это как-то не соответствует сегодняшней демократии».

Тем не менее господа Кондратьев и Мухамадеев проголосовали за кандидатуру коммуниста. Воздержался лишь беспартийный член комитета Рустем Хасанов, основатель сотрудничающего с мэрией Казани фонда «День добрых дел». Он заявил, что у его оппонента слишком много публикаций в СМИ и социальных сетях. Госпожа Захарова настаивала, что Артем Прокофьев «всегда защищает интересы граждан». Также его поддержала депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова: «У нас могут быть определенные вопросы для дискуссии, но, когда дело касается государственности, я думаю, что он никогда не струсит и пойдет под знаменами нашего региона».

Стоит отметить, что в предыдущем созыве Артем Прокофьев работал в комитете по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Он не имел какой-либо должности, но был депутатам на постоянной профессиональной основе (то есть получал зарплату из регионального бюджета). Артем Прокофьев также неоднократно вносит в Госсовет инициативы по социальной тематике, но, как правило, комитет их не поддерживал. В их числе законопроект об отмене «абонентской платы» в детских садах и о возврате льгот ветеранам труда с ежемесячным доходом более 20 тыс. руб.

На сессии Госсовета в пятницу был утвержден список депутатов, которые будут работать в парламенте на постоянной основе. Артем Прокофьев в их число не вошел. Однако депутаты также приняли закон об увеличении количества парламентариев, которые получают зарплату, с 20 до 22. Этот закон вчера подписал президент республики Рустам Минниханов. По информации “Ъ”, одно из дополнительных «зарплатных» мест получит господин Прокофьев.

Лидер татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов уже избирался заместителем председателя комитета по госстроительству в предыдущих созывах. Он также работает на постоянной основе в парламенте. Господин Миргалимов не смог присутствовать на заседании комитета, когда рассматривался вопрос о его избрании. Он сообщил “Ъ”, что был приглашен в консульство Китая в Казани по случаю 70-летия образования КНР. На сессии Госсовета в пятницу он также был избран депутатом на постоянной основе.

Политолог Сергей Сергеев считает, что укрепление позиций КПРФ связано с «усилением коммунистов в социально-политическом плане»: «За них голосовали не только идеологические сторонники. Понимая это, „Единая Россия“ уступает им, пусть и с небольшой неохотой». При этом он отмечает, что несмотря на критику единороссов, КПРФ останется «системной оппозицией» в Госсовете. По его словам, коммунисты также пойдут на уступку, в частности, они уже сейчас не поднимают тему нарушений на выборах. Напомним, КПРФ по итогам 8 сентября получила 10,7% и провела шесть депутатов. Единороссы набрали 72,4%. С учетом одномандатников (включая близких к властям самовыдвиженцев) они контролируют 90 из 100 мест парламента. На сессии 20 сентября «Единая Россия» закрепила за своими представителями все руководящие посты парламента.

Кирилл Антонов