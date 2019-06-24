На помещения «Кубаньлизинга» в центре Краснодара не нашлось покупателей

Торги по реализации нежилых помещений, принадлежащих ГУП КК «Кубаньлизинг», в центре Краснодара по улице Дзержинского, 8/1 не нашлось покупателей. Объекты реализовывались на публичных торгах двумя лотами: нежилые помещения площадью 261,7 кв. м на четвертом этаже здания по Дзержинского, 8/1 с начальной ценой 13,4 млн руб. и нежилые помещения площадью 262,3 кв. м на пятом этаже того же здания с начальной ценой 13,4 млн руб. Как сообщается в ЕФРСБ, торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП КК «Кубаньлизинг» зарегистрировано в 2002 году, как предприятие по лизингу и сублизингу (финансовой аренде). Головной компанией предприятия является департамент имущественных отношений Краснодарского края. По данным на 2017 год выручка предприятия составляла 8,3 млн руб., чистая прибыль 362 тыс. руб. Годом ранее при выручке 2,8 млн руб., убыток предприятия составлял 121,6 млн руб. В 2013 году убыток «Кубаньлизинга» достигал 588 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия за 2017 год составляла 74,5 млн руб., дебиторская – 540,7 млн руб. В числе кредиторов предприятия, по данным картотеки Арбитражного суда, значатся ООО «Самшит», министерство экономики Краснодарского края, ООО «ЛакТехЦентр», ООО «МТС-Кубань», ПАО «Крайинвест банк», АО «Росагролизинг», ООО Нармин Е. М. (внешний управляющий «МТС-Кубань»), ИФНС № 1 по Краснодару, тандем «Агро Инвест» и ООО «Магри».

Согласно документам арбитражного суда Краснодарского края, процедура наблюдения была введена в отношении ГУП Краснодарского края «Кубаньлизинг» по заявлению ООО «Самшит» в марте 2016 года. В ноябре того же года унитарное предприятие было признано банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство.

Дмитрий Михеенко