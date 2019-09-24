Экологическая недостача

Арбитражный суд Челябинской области отказал МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в иске о признании незаконным решения регионального управления Росприроднадзора о доначислении предприятию экологических платежей. Федеральное ведомство потребовало доплатить почти 100 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду и размещение отходов производства на полигоне ТБО в 2016 году. МУП пока не решило, будет ли обжаловать решение, по словам представителей предприятия, часть требований в ходе рассмотрения дела Росприроднадзор снял. По мнению экспертов, причина возникновения подобных ситуаций в том числе в хроническом недофинансировании МУПов.



Челябинское муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ») не смогло оспорить доначисление экологических платежей в размере почти 100 млн руб. Соответствующее решение по иску МУП к региональному управлению Росприроднадзора вынес Арбитражный суд Челябинской области на прошлой неделе, резолютивная часть определения опубликована в картотеке дел.

ПОВВ направило исковое заявление в суд 17 октября прошлого года. Предприятия просило признать незаконным требование Росприроднадзора от 1 октября 2018 года в части доначисления платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на водные объекты, за 2016 год в размере 24,2 млн руб., пени 3,8 млн, а также платы за размещение отходов производства в виде осадков сточных вод на полигоне твердых бытовых отходов в размере 70 млн руб. с пени. Согласно материалам дела, оспариваемое требование было выставлено федеральным ведомством по результатам плановой проверки.

«В удовлетворении заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме)», говорится в резолютивной части определения суда.

Истец пока не решил, будет ли обжаловать это решение. «В ходе рассмотрения настоящего дела управлением Росприроднадзора по Челябинской области требование, выставленное МУП “ПОВВ”, скорректировано: исключена часть требований, уточнена сумма в сторону уменьшения. После получения решения суда в окончательной форме ПОВВ будет принято решение по существу требования», говорится в ответе на запрос “Ъ-Южный Урал”. Прояснить, как сократилась сумма взыскания, не удалось: директор по правовым вопросам Елена Амерханова, подготовившая запрос, не отвечала на телефонные звонки.

С 13 августа этого года муниципальное предприятие работает без действующего разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух, что автоматически повышает плату за негативное воздействие на окружающую среду в 25 раз. Соответствующий приказ регионального управления Росприроднадзора был подписан по результатам административного расследования, проведенного после заявлений временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера, возмутившегося запахом канализации в районе очистных сооружений в Металлургическом районе и потребовавшего «прекратить этот бардак».

По мнению экспертов, ответственность за возникновение подобных проблем лежит на органах власти, которые недолжным образом финансировали работу социально значимого предприятия.

«Надо отметить, что размещение илового осадка на полигоне — весьма затратное дело, илы являются высокоопасными отходами и могут быть утилизированы только после соблюдения технологии и при наличии соответствующим образом утвержденных лимитов на их образование и размещение. Если все это не было соблюдено, то требования Росприроднадзора правомерны, а шансы на обжалование в суде невелики. Недофинансирование МУПов, и так имеющих ограниченную правоспособность, порождает хронические неплатежи и подобные судебные разбирательства. Выходов несколько: либо санация МУПа, то есть заведение в него бюджетных средств для удовлетворения требований по уплате задолженности, либо банкротство ресурсоснабжающей организации, что повлечет еще большие экологические и экономические проблемы, либо передача МУПа в концессию, что в свою очередь позволит определенным образом привлечь средства инвестора, например, тех же региональных операторов»,— комментирует юрист национальной юридической службы «Амулекс» Василий Ярошенко. По его словам, судебная практика показывает, что ситуация по разным регионам примерно одинаковая, а это в свою очередь указывает на необходимость срочной корректировки законодательства об отходах.

МУП «ПОВВ» занимается водоснабжением и водоотведением жителей Челябинска, а также Копейска, Еманжелинского, Коркинского и Сосновского районов. На балансе предприятия находится более 3 тыс. км сетей (1,8 тыс. км водоснабжения, 1,3 тыс. — водоотведения) и 407 насосных станций. В сутки предприятие очищает около 500 тыс. кубометров воды из единственного питьевого источника города — Шершневского водохранилища.

С сентября 2017 года Арбитражный суд Челябинской области рассматривает иск регионального управления Росприроднадзора о взыскании с МУП «ПОВВ» 1,1 млрд руб. ущерба за сброс сточных вод с превышающим нормативы содержанием загрязняющих веществ в реку Миасс в 2011–2014 годах. Дело приостанавливалось на полгода для проведения экологической экспертизы. Очередное заседание назначено на 11 октября.

Юлия Гарипова