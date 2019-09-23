Суд обязал «Почту России» отремонтировать усадьбу Ломоносова на Большой Морской улице

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел исковое заявление комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга к ФГУП «Почта России», обязав ответчика выполнить работы по ремонту и реставрации фасадов объекта культурного наследия «Усадьба Ломоносова М.В.», расположенного на Большой Морской улице, д. 61А в Петербурге. Также «Почта России» обязана будет демонтировать с фасадов дома-памятника кондиционеры, камеры наблюдения, оконные решетки, металлический козырек и вентиляционные трубы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, все работы необходимо выполнить в течение 24 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения с ФГУП «Почта России» могут взыскать 50 тыс. рублей и далее по 100 тыс. руб. ежемесячно до фактического исполнения.

В управлении «Почты России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области “Ъ-СПб” заявили, что планируют обжаловать данное решение суда. При этом проект ремонта и реставрации фасадов исторического здания в настоящий момент находится в разработке, уточнили в УФПС.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд в Петербурге обязал две коммерческие компании отреставрировать фасады исторического особняка на Большой Конюшенной улице.