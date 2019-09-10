Суд обязал две компании отреставрировать фасады особняка на Большой Конюшенной улице

Дзержинский районный суд Петербурга обязал ООО «Транспортные системы» и ООО «Динь Зе Интернейшнл» выполнить реставрацию фасадов памятника архитектуры регионального значения на Большой Конюшенной улице, 9А. Иск из-за состояния особняка В.А. Слепцова подал КГИОП.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, если работы не будут выполнены, с ООО «Транспортные системы» будет взыскана неустойка в размере 100 тыс. руб., а с ООО «Динь Зе Интернейшнл» - 30 тыс. руб.

Кроме того, суд обязал демонтировать с фасада памятника кондиционеры, решетки, козырек над входом.