Навыки не успевают за экономикой

Впервые за последние семь лет на мировом рынке труда перестал расти дефицит квалифицированных работников. Этот вывод следует из исследования Hays и Oxford Economics под названием «The Hays Global Skills Index 2019», в котором анализируется состояние рынков труда 33 стран. Индекс выведен из семи индикаторов, показывающих, насколько легко компаниям в разных странах находить квалифицированный персонал. Среди этих составляющих — гибкость системы образования и трудового законодательства, участие специалистов в экономике, разрыв между их компетенциями и требованиями работодателей, рост зарплат из-за дефицита специалистов. Индекс для каждой страны измеряется по шкале от 1 (сбалансированный рынок труда) до 10 баллов (рынок испытывает влияние максимального числа негативных факторов).

Средний индекс по всем странам-участницам в 2019 году составил 5,4 балла, и впервые с 2012 года его устойчивый рост прекратился. При этом разрыв между навыками соискателей и теми, что нужны работодателям, продолжил расти в 16 из 33 стран — в результате показатель несоответствия потребностей бизнеса и умений работников достиг самого высокого уровня с 2012 года. Вместе с тем премия к зарплате работников в высококвалифицированных профессиях значительно снизилась по сравнению с заработками тех, кто работает в низкоквалифицированных ролях.

Лучший результат показали в итоге рынки труда Китая (3,7 балла), Бельгии (3,9 балла) и Польши (4,1 балла), худший — Люксембурга (6,8 балла), Германии и Дании (6,5 балла). Россия с результатом 6,1 балла находится в последней трети рейтинга. В частности, в РФ за год выросло давление на зарплаты высококвалифицированных кадров. Обладатели редких или узких специальностей, осознавая свою востребованность на рынке, повышают зарплатные ожидания — работодатели вынуждены переплачивать, что приводит к неравномерному росту зарплат.

Отметим, что оценку размерам «квалификационной ямы» в России (число работников, чьи компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы) ранее дали BCG и WorldSkills — получилось почти 34 млн человек. В целом же в мире, по этим данным, 23% всех работников (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.

Анастасия Мануйлова