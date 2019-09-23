А1 пошла по ягоды

Снижение НДС на плодово-ягодную продукцию до 10% и рост производства привлекает на этот рынок крупных инвесторов. Так, А1 — инвестиционное подразделение «Альфа-групп» — приобрела 51% в ГК «Русбиоальянс», которая может выпускать около 50 тыс. тонн продукции из ягод и овощей в год. А1 хочет вложить в компанию 1 млрд руб. и создать системообразующего игрока в отрасли, которая пока слабо консолидирована.

Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана (7-е место в рейтинге Forbes c состояниям $15 млрд) и Германа Хана (13-е место, $9,7 млрд) А1 приобрело контрольный пакет в ГК «Русбиоальянс». Об этом “Ъ” сообщил представитель А1. «Русбиоальянс» создан в 2017 году на базе предприятий в Карелии и Вологодской области. Включает производство замороженных ягод (черника, брусника, морошка и пр.) годовой мощностью более 12 тыс. тонн, производство варенья, джемов и наполнителей на 14 тыс. тонн., а также завод по выпуску быстрозамороженных овощей, грибов и пр. мощностью свыше 21 тыс. тонн в год. Выпускает продукцию под брендами «Вологодская ягода», «Карельский продукт», «Просто здорово», а также под собственными торговыми марками розничных сетей.

А1 выкупила долю основателя и гендиректора ГК Сергея Помелова, который стал партнером и сохранил руководящий пост, как и ключевые менеджеры, говорит представитель инвестиционной компании. По данным ЕГРЮЛ и кипрского реестра, структура А1 кипрская Trivonia Ltd стала владельцем ООО «Северо-Западная производственно-торговая группа» (прежним владельцем был господин Помелов), которому принадлежит 51% ООО «Русбиоальянс» и 50% ООО ГК «РБА». Остальными долями через ООО «ГРСП "Магнит"» владеет предприниматель из Санкт-Петербурга Вадим Лукин. Условия сделки представитель А1 не раскрыл.

Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян оценил примерную стоимость бизнеса «Русбиоальянса» в 8 млрд руб. Консолидированные финансовые показатели ГК не раскрывает. В самом «Русбиоальянсе» на вопросы “Ъ” не ответили, связаться с Вадимом Лукиным не удалось.

Партнер А1 Дмитрий Павлов отмечает, что рынок ягодно-фруктовой продукции в России привлекателен в силу стабильных темпов роста от 5% до 10% в год. При этом, указывает он, на нем преобладают мелкие региональные компании. До конца 2019 года А1 планирует вложить в развитие бизнеса до 1 млрд руб. и намерена сделать «Русбиоальянс» системообразующим игроком, на основе которого консолидировать отрасль, в том числе путем приобретения менее крупных компаний, говорит господин Павлов.

Сегодня максимально комфортное время для входа на рынок производства и переработки ягод, указывает партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев. С 1 октября 2019 года для ягод и фруктов начнет действовать сниженная ставка НДС в10%, что высвободит оборотные средства и создаст дополнительные стимулы для роста объемов производств, отмечает он. Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин говорит, что в некоторых случаях рентабельность в производстве ягод может превышать 150%. В ближайшие пять лет Минсельхоз планирует увеличить производство плодово-ягодной продукции более чем в два раза — до 2,4 млн тонн, что приведет к росту средней выручки игроков на 15%, добавляет аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев называет одним из преимуществ «Русбиоальянса» присутствие в разных направлениях бизнеса: поставка продукции как для производителей плодоовощной продукции, сетей общепита, так и для потребителей через розничные сети. Это позволяет снижать зависимость от сезонности спроса: летом, к примеру, потребление замороженной ягоды падает в рознице, но растет спрос на продукт со стороны производителей мороженого, объясняет он. По словам господина Поповичева, у продукции «Русбиоальнса» есть и экспортный потенциал: Россия в Евросоюзе воспринимается как страна с нетронутой природой, что будет плюсом в продвижении северной ягоды. Герман Шеховцев оценивает потенциальную годовую прибыль «Русбиоальянса» в 5,3 млрд руб.

Алексей Полухин