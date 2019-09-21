«Зенит» разгромил «Рубин» на «Газпром Арене»

Петербургский «Зенит» в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги на своем поле нанес разгромное поражение казанскому «Рубину». Игра, состоявшаяся на «Газпром Арене», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

У петербуржцев отличились Бранислав Иванович, Алексей Сутормин (дважды), Роберт Мак и Олег Шатов.

Отметим, что еще два мяча в ворота гостей в этом матче забил Артем Дзюба и один — Себастьян Дриусси, однако все три гола не были засчитаны арбитром из-за зафиксированного положения вне игры.

После 10 туров «Зенит» с 23 набранными очками вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата страны.