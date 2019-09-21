«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0

Футболисты «Зенита» одержали победу над «Рубином» в матче десятого тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая проходила в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:0. Голы забили Бранислав Иванович (58), Алексей Сутормин (65; 75), Роберт Мак (82) и Олег Шатов (87).

Сейчас «Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице с результатом в 23 очка. «Рубин» занимает 10-ю строчку (10 очков).

28 сентября «Зенит» сыграет на выезде с «Локомотивом». «Рубин» 29 сентября проведет домашний матч в Казани с «Уфой».