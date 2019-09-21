«Марш мира» в Петербурге закончился задержаниями

В субботу, 21 сентября, в центре Петербурга состоялся несогласованный с городскими властями «Марш мира» против военных действий с участием России. Его участники попытались пройти от фонтана в Александровском саду в сторону Дворцовой площади.

Как сообщает Telegram-канал «Помощь задержанным СПб», полиция задержала как минимум троих активистов — Семена Ткачука, Владимира Шипицына у Татьяну Сичкареву, которые стояли в одиночных пикетах. Позже появилась информация, что их доставили в 1-й отдел полиции.

Отметим, что, по словам участников «Марша мира», правоохранители предупредили их, что при задержании может быть применена физическая сила и спецсредства.

Около 18:00 организаторы объявили о завершении мероприятия.