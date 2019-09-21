Инфляция на Северо-Западе в августе снизилась на 0,3%

По итогам августа годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе продолжила снижение и составила 4,2% после 4,5% в июле. В целом по России она также уменьшилась — с 4,6 до 4,3%, сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России.

При этом цены на половину товаров и услуг потребительской корзины в августе в регионах СЗФО увеличились в годовом выражении не более чем на 4%. Годовая продовольственная инфляция на Северо-Западе в последний месяц лета снизилась до 4,8 с 5,4% в июле.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам 2018 года инфляция в СЗФО составила 4,1%.