В 15 петербургских муниципалитетах нет альтернативы «Единой России»

Согласно данным ГАС «Выборы», представители партии власти «Единая Россия» не пустили представителей других партий или самовыдвиженцев в 15 муниципальных образований города. При этом еще в 52 округах «единороссы» имеют большинство мандатов.

Представители других объединений и самовыдвиженцы имеют более скромные успехи. Большинство «Справедливой России» удалось получить в трех муниципалитетах. «Яблоко» контролирует два округа. Наибольшее количество мандатов в пяти округах взяли самовыдвиженцы. Партия КПРФ получила большинство в одном образовании, как и «Партия Роста».

Горизбирком Санкт-Петербурга пока не огласил официальные результаты. До сих пор проводятся проверки в нескольких районах города. В них могут отменить итоги и назначить новое голосование. Кроме того, некоторые кандидаты находятся в процессе обжалования решений ИКМО о пересчете голосов.

Олег Дилимбетов