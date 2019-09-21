Вьетнамская компания построит гостиницу в Петербурге

По итогам встречи в Смольном с участием губернатора Петербурга Александра Беглова и члена политбюро, секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Во Ван Тхыонга была достигнута договоренность о создании в Петербурге гостиничного комплекса, который намерена построить вьетнамская компания «Сайгон-турист». Об этом сообщили пресс-службе правительства Петербурга.

Где конкретно будет построена вьетнамская гостиница, в сообщении не уточняется. При этом неизвестен пока и предполагаемый объем инвестиций в реализацию данного проекта.

В то же время стороны подписали соглашение о сотрудничестве между онкологическим центром Петербурга и онкологическим госпиталем Хошимина, а также договорились укреплять отношения в сфере высшего образования, туризма и медицины.

На февраль 2020 года запланирован ответный визит петербургской делегации в Хошимин для проведения в столице Вьетнама Дней Санкт-Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге намерены установить памятник лидеру вьетнамских коммунистов Хо Ши Мину.