В Петербурге появится памятник Хо Ши Мину

В Петербурге будет установлен памятник лидеру Коммунистической партии Вьетнама Хо Ши Мину. Об этом на открытии российско-вьетнамской конференции «Духовное наследие Хо Ши Мина. 50 лет спустя» заявил избранный губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

По словам господина Беглова, «именно здесь товарищ Хо Ши Мин открыл для себя Россию». Он напомнил, что в прошлом году в Петербурге торжественно отметили 95-летие первого прибытия вьетнамского лидера в Петроград. «Это событие предопределило нашу многолетнюю дружбу, которая сегодня переросла в стратегическое партнерство Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам»,— подчеркнул петербургский градоначальник.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ближайшее время Петербург и вьетнамский Хошимин могут связать авиарейсы. Вопрос запуска авиасообщения прорабатывается. В настоящее время прямых регулярных рейсов между двумя городами нет.