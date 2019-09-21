«Кросс наций – 2019» перекроет дороги в центре Петербурга

В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2019» в центре Петербурга в субботу, 21 сентября, ограничено движение транспорта. В частности, с 09:00 до 15:00 оно полностью прекращено по Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 68 по Дворцовой площади) и по проезду вдоль д. 4 по Дворцовой площади — от Певческого проезда до Миллионной улицы.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, далее поэтапно будут закрываться Дворцовый проезд (с 12:00 до 12:15), Дворцовый мост и Биржевая площадь (с 12:00 до 12:30), Биржевой мост (с 12:15 до 12:30), Мытнинская и Кронверкская набережные (с 12:15 до 12:45), Каменноостровский проспект в направлении от улицы Куйбышева к Троицкому мосту и сама переправа в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной (с 12:15 до 13:00), а также Дворцовая набережная (с 12:00 до 13:00).

Помимо этого, с 12:15 до 13:00 перекроют для движения две крайние правые полосы Дворцового проезда в направлении от Невского проспекта к Дворцовой набережной. На прилегающих улицах до 15:00 будет запрещена остановка транспортных средств.