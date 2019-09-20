Мэрия Уфы сдала в аренду участок для строительства Центра современного искусства

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы по итогам сегодняшнего аукциона отобрало арендатора 1,4 га земли за зданием музея Тюлькина на улице Волновой, недалеко от Дома правительства республики, сообщается на официальном сайте проведения торгов. Победителем торгов признан единственный участник — ООО «Дирекция по строительству центра современного искусства в городе Уфа» (принадлежит бизнесмену, совладельцу телеком-оператора «Уфанет» Марату Ахметшину). Начальная цена ежегодной арендной платы на аукционе составляла 6,57 млн руб. Предложение единственного участника в протоколе не уточняется.

Участок передается в аренду на 4,5 года для строительства Центра современного искусства площадью не менее 10 тыс. кв. м. По требованиям Главархитектуры, в музее должен быть вестибюль для временной экспозиции, зал на 300 человек, помещение для постоянной экспозиции площадью 2,1 тыс. кв. м, мастерские для художников, фондохранилище. Во втором здании, строительство которого также является условием аренды участка, должен быть размещен Зал торжеств площадью 900 кв. м с конференц-залом и сценой для приема делегаций.

Проект Марата Ахметшина рассчитан на срок до 2025 года. Его стоимость бизнесмен ранее оценивал в 1 млрд руб.

Майя Иванова