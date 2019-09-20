Роструд назвал регионы России с высокой зарплатой

Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Якутия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа и стали лидерами среди регионов России с самыми высокими зарплатами, сообщил Роструд. Ведомство отметило, что в столице насчитывается более 8 тыс. вакансий с заработной платой свыше 80 тыс. рублей.

В Красноярском крае работодатели разместили более 7 тыс. вакансий выше 80 тыс., а в Санкт-Петербурге, ЯНАО и ХМАО предлагается около 1,5 тыс. таких вакансий.

По данным ведомства, в Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали строительство, производство, добывающая промышленность и транспорт. В Москве и Санкт-Петербурге — информационные технологии, строительство, недвижимость, продажи, производство и транспорт. В Якутии — добывающая промышленность, производство и консалтинг, в ЯНАО — производство, здравоохранение, строительство и добывающая промышленность.

Ранее Роструд назвал самые проблемные для трудоустройства регионы. В первую пятерку вошли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Северная Осетия и Республика Тыва. Проще всего найти работу в Амурской области, Еврейской автономной области, Москве и Подмосковье.