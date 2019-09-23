Голод лечится диетой?

В здравоохранении сложилась странная кадровая ситуация: медработников не хватает, но их продолжают сокращать
- В 2000 году на 10 тысяч россиян приходилось 96,9 человека медицинского персонала и 42,1 врача. В 2017 году — 86,2 и 37,4 соответственно.
- Численность среднего медицинского персонала в 2018 году по сравнению с 2017-м уменьшилась на 38,9 тысячи человек, младшего — на 171,3 тысячи.
- В 2019 году по сравнению с 2018 годом численность младшего медицинского персонала сократилась еще на 137 тысяч человек.
- Нехватка среднего медицинского персонала — 133 тысячи человек
- Дефицит врачей в амбулаторно-поликлиническом звене — более 25 тысяч человек
Источник: Росстат, Счетная палата