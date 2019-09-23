Голод лечится диетой?

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В здравоохранении сложилась странная кадровая ситуация: медработников не хватает, но их продолжают сокращать


  • В 2000 году на 10 тысяч россиян приходилось 96,9 человека медицинского персонала и 42,1 врача. В 2017 году — 86,2 и 37,4 соответственно.
  • Численность среднего медицинского персонала в 2018 году по сравнению с 2017-м уменьшилась на 38,9 тысячи человек, младшего — на 171,3 тысячи.
  • В 2019 году по сравнению с 2018 годом численность младшего медицинского персонала сократилась еще на 137 тысяч человек.
  • Нехватка среднего медицинского персонала — 133 тысячи человек
  • Дефицит врачей в амбулаторно-поликлиническом звене — более 25 тысяч человек

Источник: Росстат, Счетная палата

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