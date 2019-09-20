«Темп» обогнал одиннадцать конкурентов

Строительная компания «Темп» на торгах, проводимых АО «Дом.РФ», приобрела земельный участок площадью более 2 га в Выборгском районе Петербурга за 824 млн рублей, предложив цену, почти в два раза превышающую стартовую. Аукцион заинтересовал одиннадцать участников, среди которых были холдинг RBI и «Росстройинвест». По мнению экспертов, в данной локации может быть построен жилой комплекс комфорт-класса с примерной стоимостью квадратного метра от 110 до 120 тыс. рублей. При этом в ходе реализации проекта застройщику придется не только сносить существующие на участке недостроенные здания, но также находить компромисс с жителями микрорайона, которые рассчитывали на появление в данном месте общественного пространства.

ЗАО «Строительная компания Темп» приобрела на торгах, проводимых АО «Дом. РФ», земельный участок площадью 2,23 га, расположенный на улице Руднева, 15, в Выборгском районе города. Данный участок предназначен для жилой застройки, сейчас на нем расположены три недостроенных здания: спортивный комплекс со степенью готовности 10%, медицинское училище с пищеблоком, построенное на 66%, и трансформаторная подстанция, готовая на 62%.

Лот был выставлен по цене чуть более 489 млн рублей, однако в процессе торгов она возросла до 824 млн рублей. Претендентами на данный земельный участок, помимо СК «Темп», стали еще девять компаний и одно физическое лицо. Среди них ООО «Холдинг Эр-Би-Ай», предложившее за земельный участок 819 млн рублей, Горбикова Инна Викторовна, связанная, согласно данным kartoteka.ru, с ООО «Остров» и ТСН «Елагин-апарт», которая была готова приобрести лот за более чем 724 млн рублей, ООО «Теллус-Групп» с ценой покупки более 654 млн рублей, а также ООО «Мегаполис-Инвест», ООО «Инвест Капитал», ООО «РСТИ-Нова», аффилированное с ГК «Росстройинвест», и ООО «Специализированный застройщик "ЛСТ Эксперт"».

По мнению директора департамента жилой недвижимости Colliers International в Санкт-Петербурге Елизаветы Конвей, окружение будущего жилого комплекса способствует появлению в этом месте объекта класса «комфорт». «Район, где находится участок, приобретенный СК "Темп", обладает хорошо развитой инфраструктурой, поскольку рядом с ним расположены ТЦ "Родео Драйв", магазины, а также парк Сосновка»,— добавляет эксперт. Кроме того, по ее мнению, неправильная форма участка не является основной проблемой застройщика. «Первоочередной заботой девелопера станут задача по сносу недостроенных и разрушающихся зданий Медицинской академии последипломного образования, а также нахождение консенсуса с местными жителями — соседями, которые надеялись на появление здесь общественного пространства»,— считает госпожа Конвей.

По данным Colliers Interational, цена за квадратный метр в локальных проектах-конкурентах варьируется на сегодня от 110 тыс. до 120 тыс. рублей.

Мария Кузнецова