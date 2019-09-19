Более 80 петербуржцев остались без отдыха из-за обманувших их турфирм

Более 80 петербуржцев остались без отдыха. Они перечислили деньги турфирмам, но их поездки не состоялись. Как сообщает «78.ру», все они покупали путевки через сайт «Слетать.ру», а туры оформляли, по данным телеканала, в «СЛК Групп» и «Нега тревел». Ущерб пострадавших составляет несколько миллионов рублей.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко пояснил, что жалобы туристов поступили в полицию Приморского района. «В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников данной ситуации»,— добавил он.