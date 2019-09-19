В Смольном заявили о выполнении первичных задач по вводу соцобъектов

Вице-губернатор Николай Линченко заявил, что первичные задачи по вводу социальных объектов в Петербурге выполнены, но «впереди еще предстоит серьезная работа». В частности, до конца года в городе будут введены еще две школы на 2200 мест. Также планируется завершить строительство пяти детских садов на 880 мест в Приморском, Красносельском, Выборгском, Курортном, Невском и Фрунзенском районах. Степень готовности объектов составляет от 65% до 85%, сообщает пресс-служба Смольного.

В сфере здравоохранения до конца года ввести в эксплуатацию планируется еще четыре объекта, по некоторым из которых зафиксировано незначительное отставание от графика. При этом завершение строительства некоторых соцобъектов перенесено на 2020 год.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2019 году власти Петербурга выкупили у застройщиков соцобъекты на общую сумму 2,7 млрд рублей. Всего по итогам года запланировано выкупить 24 детских сада, четыре школы и 15 объектов здравоохранения.