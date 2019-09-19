Смольный выкупил у застройщиков соцобъекты на 2,7 млрд рублей

Комитет имущественных отношений Петербурга выкупил у застройщиков шесть социальных объектов на 2,681 млрд рублей. Недвижимость была включена в план выкупа объектов социальной инфраструктуры на текущий год.

Как уточнили в комитете, в собственность города перешли две школы, три помещения под детсады и один кабинет врача общей практики. Школы и детские садики приобретаются на федеральные средства, остальные объекты— на средства бюджета Петербурга.

Напомним, что всего в 2019 году город запланировал выкупить 24 детских сада, четыре школы и 15 объектов здравоохранения.