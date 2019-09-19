«Гораздо важнее, чтобы было что-то в голове»

В топ-500 лучших вузов по трудоустройству вошли 13 российских университетов. Ежегодный рейтинг опубликовала британская компания Quacquarelli Symonds. Среди высших учебных заведений из России лидером стал МГУ — он занял 101-е место. На 181-ю строчку попал Санкт-Петербургский государственный университет. В рейтинге также оказался МГИМО — у него 191-е место. Кроме того, в список вошли ВШЭ, МГТУ имени Баумана и МФТИ.
Обращают ли работодатели внимание на то, какой именно вуз заканчивают соискатели? И есть ли у них предпочтения? Эти вопросы “Ъ FM” задал руководителям компаний разных профилей.
Василий Мочар, замдиректора компании ITResearch: «К сожалению, вузы, которые не на слуху, заставляют с осторожностью относиться к кандидатам. Ко мне чаще всего приходили ребята из МГУ, ВШЭ, “Плешки”. Но эти ребята одновременно и самые опасные кандидаты. Они изначально более высокого уровня, более мобильные, уверенные в себе. Ты не успел вывести такого сотрудника на определенный уровень, как в тот же момент его начинают переманивать другие участники рынка, и ты его теряешь».
Сергей Зуйков, гендиректор юридической компании «Зуйков и партнеры»: «МГИМО и МГУ — это хорошие университеты, но это не самое главное. Гораздо важнее, чтобы у толкового юриста было что-то в голове».
Максим Захаренко, гендиректор компании «Облакотека»: «Конечно, я обращаю внимание на образование. Если это известный технический вуз, то это гарантия того, что пришел человек с мозгами, который умеет аналитически рассуждать, проводить исследования, устанавливать причинно-следственные связи и так далее. Нам это очень важно».
Александр Чухраев, гендиректор межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени Федорова: «Мы принимаем на работу после ординатуры, аспирантуры, фактически готовим себе кадры сами, поэтому берем людей из всех вузов. Мы уверены в своих силах и неплохо готовим и врачей, которые заканчивают у нас ординатуру, и ученых, которые заканчивают аспирантуру».
Анатолий Саутин, гендиректор пиар-агентства ProAct Media: «В последнее время на позицию менеджера стали приходить выпускники зарубежных вузов, например, из английских университетов — там хорошее, качественное образование. Мы с удовольствием принимаем таких кандидатов на стажировку и на работу. Они уже делают презентации так, как это умеют делать высококлассные менеджеры, потому что их обучают конкретным вещам в профессии. В МГИМО и МГУ же образование более базовое, там обучают людей мыслить вне зависимости от специальности».
В тройку лидеров рейтинга вошли Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Калифорнийский университеты.
Россиянам не хватает востребованных навыков — страна не вошла в десятку рейтинга таких компетенций. Список составила образовательная платформа Coursera. Как говорят авторы исследования, страна уделяет недостаточно внимания современным трендам. По развитию технологий Россия заняла 18-е место, а в сферах бизнеса и «больших данных» оказалась за пределами первой двадцатки. Почему Россия отстает? И что об этом думают работодатели? Расскажут Юлия Грицай и Елена Иванова.
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