«Гораздо важнее, чтобы было что-то в голове»

Василий Мочар, замдиректора компании ITResearch: «К сожалению, вузы, которые не на слуху, заставляют с осторожностью относиться к кандидатам. Ко мне чаще всего приходили ребята из МГУ, ВШЭ, “Плешки”. Но эти ребята одновременно и самые опасные кандидаты. Они изначально более высокого уровня, более мобильные, уверенные в себе. Ты не успел вывести такого сотрудника на определенный уровень, как в тот же момент его начинают переманивать другие участники рынка, и ты его теряешь».

Сергей Зуйков, гендиректор юридической компании «Зуйков и партнеры»: «МГИМО и МГУ — это хорошие университеты, но это не самое главное. Гораздо важнее, чтобы у толкового юриста было что-то в голове».

Максим Захаренко, гендиректор компании «Облакотека»: «Конечно, я обращаю внимание на образование. Если это известный технический вуз, то это гарантия того, что пришел человек с мозгами, который умеет аналитически рассуждать, проводить исследования, устанавливать причинно-следственные связи и так далее. Нам это очень важно».

Александр Чухраев, гендиректор межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени Федорова: «Мы принимаем на работу после ординатуры, аспирантуры, фактически готовим себе кадры сами, поэтому берем людей из всех вузов. Мы уверены в своих силах и неплохо готовим и врачей, которые заканчивают у нас ординатуру, и ученых, которые заканчивают аспирантуру».

Анатолий Саутин, гендиректор пиар-агентства ProAct Media: «В последнее время на позицию менеджера стали приходить выпускники зарубежных вузов, например, из английских университетов — там хорошее, качественное образование. Мы с удовольствием принимаем таких кандидатов на стажировку и на работу. Они уже делают презентации так, как это умеют делать высококлассные менеджеры, потому что их обучают конкретным вещам в профессии. В МГИМО и МГУ же образование более базовое, там обучают людей мыслить вне зависимости от специальности».