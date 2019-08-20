Современные тренды оказались для россиян непривычными

Россиянам не хватает востребованных навыков — страна не вошла в десятку рейтинга таких компетенций. Список составила образовательная платформа Coursera. Как говорят авторы исследования, страна уделяет недостаточно внимания современным трендам. По развитию технологий Россия заняла 18-е место, а в сферах бизнеса и «больших данных» оказалась за пределами первой двадцатки. Почему Россия отстает? И что об этом думают работодатели? Расскажут Юлия Грицай и Елена Иванова.

Знание статистики, финансов и маркетинга: по мнению аналитиков площадки Coursera, именно эти навыки сейчас больше всего востребованы в трех популярных сферах — бизнесе, технологиях и отрасли «больших данных». В лидерах рейтинга — страны Западной Европы.

Почему Россия отстает от них? Как говорят авторы списка, все дело в советском наследии. Математика и другие точные науки в стране всегда развивались, однако теперь, когда население стареет, а молодых специалистов становится меньше, инвестировать нужно в юные таланты, уверены аналитики площадки. Но найти такую молодежь можно не везде, отмечает сооснователь и директор по развитию компании Genotek Артем Елмуратов: «Если взять Россию в целом, то, вполне возможно, есть такой перекос. Это касается и стремления среди молодых людей развивать свой бизнес и быть предпринимателями. Кроме того, неравномерно распределено понимание, как хороший инженерный или технический бэкграунд применять к решению новых конкретных задач.

То есть существуют отдельные очаги, где что-то делается и делается успешно, но, в целом, есть довольно много мест, где люди не могут пока себя найти».

Впрочем, у работодателей возникло много вопросов к тому, как Coursera составляла рейтинг. Например, чем можно объяснить первое место Аргентины в сфере развития технологий? Авторы списка обращали внимание на количество студентов инновационных специальностей. В России таких направлений в вузах немного, потому что образование в основном фундаментальное, полагает сооснователь и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев. А специальные навыки люди получают на производстве, подчеркивает он: «Рынок технологий настолько быстр и переменчив, что если сейчас под каждую сферу, которая возникает в зависимости от тренда, создавать специальность в университете, то педагоги вместо того, чтобы учить людей, будут писать образовательные программы. Например, была инициатива ввести такую специальность, как блокчейн. В итоге эта индустрия по факту сейчас практически схлопнулась, создается в десятки раз меньше проектов. Стоило ли такую специальность вводить? Конечно же, нет».

Тем временем, инновационным сферам по-прежнему не хватает кадров. По данным портала HeadHunter, на IT-сферу приходится около трети вакансий для молодых специалистов. И, по словам работодателей, это мировой тренд. А в России дефицит отчасти можно объяснить тем, что специалисты уезжают за рубеж, например, в Европу и США, рассказала гендиректор агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Мы видели, как многие швейцарские, итальянские и французские банки запрашивают кандидатов именно по IT-технологиям, "большим данным" из России. В этих странах не хватает специалистов, а у нас очень развиты онлайн- и digital-технологии. Зарплата на Западе получается конкурентнее, а выбор кандидатов больше именно в России.

Если раньше IT-кандидаты искали работу в Америке, то сейчас мы видим, что они с удовольствием едут в Европу, потому что, во-первых, это ближе, во-вторых, можно использовать свой опыт».

О том, что россиянам придется задуматься о более востребованных навыках, говорят и в правительстве. Так, по прогнозам главы Минпромторга Дениса Мантурова, через десять лет на рынке труда появится 180 новых специальностей, а еще около полусотни уйдут в прошлое. Например, по словам министра, профессии токаря и фрезеровщика можно объединить, а вот без операторов беспилотников развивать технологии будет трудно.

Согласно рейтингу площадки Coursera, по развитию технологий Россия оказалась выше США на четыре позиции. Однако в сферах бизнеса и «больших данных» Штаты, в отличие от России, вошли в первую двадцатку.