Вендетта по-киевски

Правоохранительные органы Украины расследуют обстоятельства поджога дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, произошедшего в Киевской области в ночь на 17 сентября. Инцидент вокруг живущей в Лондоне госпожи Гонтаревой, в период правления Петра Порошенко проводившей национализацию банковского сектора, вызвал громкий резонанс в связи с ее острым конфликтом с олигархом Игорем Коломойским. Госпожа Гонтарева, в свое время национализировавшая главный финансовый актив Игоря Коломойского — Приватбанк — убеждена: за поджогом стоит олигарх, пользующийся особым расположением президента Владимира Зеленского. США и ЕС уже потребовали от новых украинских властей безотлагательно найти и наказать виновных.

Поджог и наезд

Новые подробности инцидента в селе Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области, произошедшего в ночь на 17 сентября, сообщил в среду представитель полиции Киевской области Николай Жукович. Как следует из его заявления, установленная в загородном доме госпожи Гонтаревой камера наблюдения зафиксировала, как неизвестный человек в темной одежде перепрыгнул через забор особняка, в котором с апреля этого года никто не жил. Там находился один охранник из частной фирмы «Шериф». Охранник заметил злоумышленника (тот уже успел полить дом снаружи какой-то легковоспламеняющейся жидкостью), но не сумел его задержать. Прибывшие на место событий пожарные не сумели справиться с огнем — особняк Валерии Гонтаревой сгорел дотла.

По словам господина Жуковича, оперативно-следственная группа обнаружила на территории зажигательную ракету и «еще ряд вещественных доказательств».

Это был уже не первый инцидент, связанный с госпожой Гонтаревой, которая в период правления президента Петра Порошенко проводила на Украине согласованную с МВФ масштабную экономическую реформу (реорганизацию банковского сектора), а сегодня живет в Великобритании и преподает в Лондонской школе экономики. 30 августа экс-глава Нацбанка оказалась в больнице после того, как в центре Лондона ее сбил автомобиль (по словам самой госпожи Гонтаревой, ей потребуются две операции). Как следует из ее заявления, в полиции ей сообщили номер машины и имя водителя — им оказался живущий в Лондоне выходец из одной из арабских стран. Кроме того, менее чем за две недели до инцидента в Киевской области, в ночь на 5 сентября, в самом Киеве при невыясненных обстоятельствах сгорел автомобиль Audi A7, зарегистрированный на жену сына Валерии Гонтаревой Антона.

После произошедшей на Украине смены власти против госпожи Гонтаревой в Киеве было открыто несколько уголовных дел, однако она ни разу не явилась на допрос. Одно из дел касается расхищения 150 млн гривен, произошедшего при сделке Аграрного фонда и Брокбизнесбанка.

Сама госпожа Гонтарева убеждена: за всем, происходящим с ней, стоит Игорь Коломойский, сводящий счеты и рассчитывающий вернуть себе Приватбанк.

«Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это называется kidnapping»,— заявила госпожа Гонтарева. И добавила: «Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему». Историю с ее сгоревшим домом экс-глава Нацбанка называет «апофеозом».

Среди своих гонителей госпожа Гонтарева называет не только господина Коломойского, но и депутата от правящей партии «Слуга народа», телеведущего Александра Дубинского. В одном из интервью Валерия Гонтарева сообщила, что господин Дубинский отправил руководству Лондонской школы экономики, где она преподает, тысячи писем, в которых обвиняет соотечественницу в расхищении бюджетных средств и сообщает британцам о том, что они приняли на работу бандита и коррупционера.

Вышедший на поверхность конфликт между Валерией Гонтаревой и Игорем Коломойским на Украине бурно обсуждают не одну неделю.

На форуме YES («Ялтинская европейская стратегия»), состоявшемся в Киеве на прошлой неделе, журналисты спросили у Игоря Коломойского, не имеет ли он отношения к инциденту с наездом на госпожу Гонтареву в Лондоне. В ответ господин Коломойский отшутился, сообщив, что если бы хотел до нее добраться, то отправил бы за ней не автомобиль, а самолет.

Сам Игорь Коломойский называет выдвинутые против него обвинения «бредом», а в комментарии для «Украинской правды» даже высказал предположение, что хозяйка сгоревшего дома сама могла быть заинтересована в пожаре. «Теперь, скорее всего, ее не выдадут»,— сообщил олигарх журналистам, имея в виду власти Великобритании. Кроме того, Игорь Коломойский готовит иск о защите чести и деловой репутации и пообещал через суд добиться от Валерии Гонтаревой извинений за высказанные ею обвинения.

«Не просто поджигатель, а враг государства»

Отношения Валерии Гонтаревой с Игорем Коломойским и членами его команды, к которым можно отнести и работающего на его телеканале Александра Дубинского, испортились в декабре 2016 года. Именно тогда Нацбанк, который возглавляла госпожа Гонтарева, принял решение национализировать крупнейший в стране частный банк — Приватбанк. Главный финансовый актив Игоря Коломойского было решено передать в госсобственность после того, как аудит выявил многомиллиардный пакет так называемых «плохих кредитов». На реструктуризацию этих кредитов из бюджета позже было выделено больше 155 млрд гривен (свыше 400 млрд руб.). При этом Игорь Коломойский и еще один мажоритарный акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов с самого начала заявляли о том, что национализация компании — это рейдерство, покрываемое высшими должностными лицами Украины и никаких проблем самая большая в стране финансовая структура на самом деле не испытывала.

Господа Коломойский и Боголюбов сейчас судятся с государством, требуя признать незаконность национализации и стремясь получить компенсацию за потерянную собственность.

Суд первой инстанции иск бывших владельцев банка весной этого года удовлетворил, но государство поспешило это решение обжаловать. Кроме того, государство пытается взыскать с бывших акционеров хотя бы часть тех средств, которые были взяты из бюджета для расчета по долгам Приватбанка. Часть этих исков была инициирована госпожой Гонтаревой еще до увольнения с поста главы НБУ в марте 2018 года.

Свое нежелание возвращаться на Украину Валерия Гонтарева объясняет отсутствием в стране верховенства права. Находясь в Лондоне, бывшая чиновница не приходит на допросы по делу о возможных злоупотреблениях в Национальном банке. Это дело в досудебном порядке изучается сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР), которые хотели получить показания от Валерии Гонтаревой.

Дошло до того, что в конце августа суд разрешил следователям привести госпожу Гонтареву на допрос как раз на основании игнорирования ею повесток из ГБР. Две недели спустя сотрудники ГБР провели обыски в пустующей киевской квартире бывшей руководительницы Нацбанка, но что именно искали следователи и нашли ли это — в ГБР так и не сообщили.

В свою очередь, сохранивший кресло главы МВД Арсен Аваков изложил в Twitter свою версию последнего инцидента в Киевской области. По его мнению, это был поджог для дискредитации украинского государства в глазах членов только что прибывшей в Киев делегации Международного валютного фонда.

«Тот, кто заказал и исполнил это преступление в момент прибытия миссии МВФ, не просто поджигатель, он враг, который вредит своей стране»,— написал господин Аваков.

О негативных последствиях пожара для инвестиционного климата в стране рассказал журналистам и экс-президент Украины, а ныне депутат парламента Петр Порошенко. В кулуарах Верховной рады он также сообщил, что за преступлением стоят фигуранты дела Приватбанка, и тут же упомянул о том, что госпожа Гонтарева также получала угрозы со стороны бывшего соратника беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Разворачивающийся скандал вокруг Валерии Гонтаревой становится серьезным испытанием для нового президента страны Владимира Зеленского, которого многие считают ставленником Игоря Коломойского. Подтверждением того, что Владимир Зеленский оказался в весьма непростом положении, стало заявление премьер-министра Алексея Гончарука, который в интервью Financial Times сообщил о желании главы государства найти компромисс с Игорем Коломойским по Приватбанку.

Эта история становится знаковой и для Запада, все более настойчиво требующего от Киева борьбы с коррупцией и утверждения принципов верховенства закона. «Недавние очевидные серии нападений на бывшую главу НБУ и ее имущество недопустимы. Мы ожидаем, что правоохранительные органы безотлагательно проведут расследование и привлекут к ответственности виновных»,— говорится заявлении делегации Евросоюза в Киеве, распространенном во вторник.

Со схожим заявлением выступило в тот же день и посольство США в Киеве. «Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшей главы НБУ Гонтаревой. Мы надеемся, что компетентные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения»,— говорится в заявлении американской дипмиссии, размещенном в Facebook.

Матвей Шиманов, Киев; Сергей Строкань