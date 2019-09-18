В Крыму уволились главы администраций всех городов и районов

Все мэры городов и руководители администраций районов Крыма написали заявления об отставке по собственному желанию. Об этом в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах»,— написал господин Аксенов. Он также добавил, что в ближайшее время местные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Крыму прошли выборы в Госсовет республики и во все муниципальные советы. По информации “Ъ”, большая часть руководителей администраций по итогам новых конкурсов свои должности сохранит. Их утвердят уже новые составы городских и районных советов.

Вадим Никифоров, Симферополь