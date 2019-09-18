Трамп может запретить Калифорнии ужесточать нормы выбросов автомобилей

Администрация президента США Дональда Трампа собирается отменить право Калифорнии устанавливать собственные — более жесткие, чем в США в целом,— нормы выбросов автомобилей. О том, что власти США готовят такой шаг, заявил во вторник, 17 сентября, врио руководителя Агентства охраны окружающей среды США (EPA) Эндрю Уилер. «Мы поддерживаем федерализм и роль штатов, но федерализм не означает, что один штат может диктовать стандарты всей нации»,— отметил господин Уилер (цитата по Financial Times).

Конфликт между администрацией Дональда Трампа и Калифорнией по этому вопросу возник давно. В 2013 году Барак Обама дал Калифорнии специальное право устанавливать собственные нормы выбросов. Кроме того, господин Обама ввел и общенациональные нормы, в соответствии с которыми ежегодно уровень допустимых выбросов должен снижаться на 5%. Дональд Трамп неоднократно критиковал это решение и выражал намерение отказаться от такого варианта, заморозив допустимый уровень выбросов до 2026 года на уровне 2020-го. Власти Калифорнии же собираются придерживаться прежнего, намного более жесткого, варианта.

Многие автопроизводители поддержали калифорнийский вариант. На прошлой неделе Министерство юстиции США начало расследование в отношении Ford, Honda, BMW и Volkswagen, которые заявили, что их автомобили будут соответствовать калифорнийским нормам: власти проверят, нельзя ли это счесть картельным сговором, и не ограничит ли это решение выбор потребителей.

Ожидается, что администрация президента объявит о решении уже в среду. Если Калифорнии действительно будет запрещено устанавливать собственные нормы, местные власти будут бороться против этого решения. «Калифорния продолжит свое движение к более чистому будущему. Мы готовы защищать наши стандарты, которые делают это обещание реальностью»,— заявил генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерра. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также заявил, что власти штата будут бороться и защищать свои стандарты чистых автомобилей.

Яна Рождественская