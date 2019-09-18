«Стоять с плакатом можно, а передать — нельзя»

Одиночные пикеты в поддержку осужденного актера Павла Устинова проходят в центре Москвы возле администрации президента. 16 сентября актера приговорили трем с половиной годам колонии. В его поддержку высказался один из лидеров «Единой России» Андрей Турчак, священники РПЦ, учителя и артисты. Первым на пикет вышел актер Александр Паль, который запустил флешмоб в поддержку Павла Устинова. О том, что происходит возле здания, рассказал корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко.

— Как таковой пикет один единственный. На пятачке возле входа в здание администрации президента, сменяя друг друга, по одному стоят желающие поддержать Павла Устинова. И, собственно, к этому месту тянется длинная, метров 200, наверное, довольно плотная очередь из людей, которые хотят постоять в пикете, в основном это молодые люди. Все они, насколько я понимаю, так или иначе имеют отношение к актерской профессии. Когда-то после ареста Ивана Голунова примерно такую же картину можно было наблюдать на Петровке у здания ГУВД, где собирались коллеги Голунова по цеху — журналисты.

Я пока видел два вида плакатов. Надо сказать, что они не слишком, я бы сказал, оригинальные, на одном из них написано «Свободу Павлу Устинову», а на другом в характерной, узнаваемой стилистике, как раньше изображали в том числе на первых полосах «Ведомостей», РБК и "Коммерсанта" — «Я/Мы Иван Голунов» — я видел плакат, на котором также написано «Я/Мы вся страна».

Задержать, по крайней мере, пока никого не пытались. Свидетелем чего-то подобного я не был. Но полиция присутствует, наблюдает за происходящим, подходит к тем, кто непосредственно стоит с плакатом, чтобы попросить документы.

При этом достаточно странное требование прозвучало от одного из сотрудников полиции, который объяснил, что стоять с плакатом в одиночку можно, и это не нарушает никаких законов, но постоять, а потом каким-то образом передать этот плакат другому желающему постоять в пикете, нельзя.

Надо сказать, что актеры достаточно легко вышли из положения.

Выяснилось, что, несмотря на то, что они одинаковые, плакатов у них намного больше одного. Если раньше в таких ситуациях предыдущий пикетчик передавал плакат следующему и, соответственно, уходил, а новый человек занимал его место, то теперь это выглядит так: человек, постояв в пикете, сворачивает плакат, убирает его за пазуху и как бы покидает место событий, а на его место встает другой, тоже достает этот плакат. То есть передача плаката происходит чуть в отдалении, а не в самом месте проведения пикета. Учитывая количество людей, которые пришли в этом поучаствовать, сделать это несложно, а вот отследить, наоборот, непросто.