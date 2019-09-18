«Корону» проверят на легитимность

Департамент по строительному надзору Краснодарского края добивается отзыва разрешения на ввод в эксплуатацию ЖК «Корона» (Сочи), который был в списке самовольно возведенных объектов, но был узаконен по мировому соглашению с сочинской мэрией. В 2018 году вице-мэр Сочи Мугдин Чермит разрешил ввести дом в эксплуатацию, но спустя год чиновник был осужден за превышение полномочий.



Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 23 сентября первое слушание по заявлению краевого департамента по надзору в строительной сфере, который просит признать незаконным разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Корона» в Сочи, сообщается на сайте суда. Вопрос о законности разрешения возник в связи с уголовным преследованием первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита, который в апреле текущего года был приговорен к двум годам колонии-поселения за превышение полномочий. Один из двух эпизодов уголовного дела связан с выдачей компании «Ливадия» разрешения на ввод в эксплуатацию 18-этажного здания на центральной улице Адлера.

Жилой комплекс премиум-класса имеет скандальную историю: здание было запроектировано в 2010 году как восьмиэтажный гостиничный комплекс, в 2013 году мэрия Сочи добилась судебного решения о сносе из-за существенного превышения этажности, однако застройщик попросил суд сохранить объект, сославшись на сложность демонтажа. В 2016 году мэрия заключила мировое соглашение, по которому «Ливадия» взяла на себя обязательство передать муниципалитету 50 квартир и привести здание в соответствие с градостроительными нормами, получив в ресурсоснабжающих организациях технические условия на реальное количество квартир. В феврале 2018 года руководство ООО «Ливадия» представило в мэрию пакет документов ЖК «Корона», после чего первый вице-мэр Чермит подписал разрешение на ввод в эксплуатацию. Между тем, как установило следствие, компании «Сочигоргаз», «Кубаньэнерго» и другие не переоформили документы застройщика, так как руководство «Ливадии» к ним не обращалось. Суд признал, что господин Чермит нарушил закон, не проконтролировав исполнение условий мирового соглашения со стороны застройщика.

Примечательно, что физические лица — бенефициары ООО «Ливадия» — закрепили свои права на объект решением Ленинского суда Краснодара, который в мае 2018 года обязал мэрию Сочи присвоить дому почтовый адрес без истребования договоров на водоснабжение и другие коммунальные услуги. Суд постановил сохранить объект и признать его жилым домом, сославшись на разрешение, выданное Мугдином Чермитом.

По мнению Сергея Радченко, старшего юриста адвокатского бюро «Юг», заявление департамента по надзору в строительной сфере о признании недействительным разрешения на ввод дома в эксплуатацию имеет судебную перспективу, оно может быть удовлетворено по вновь открывшимся обстоятельствам — в связи с приговором господину Чермиту. «В случае аннулирования разрешения узаконить дом можно, только заново запустив процедуру получения разрешения на ввод ЖК в эксплуатацию»,— отметил юрист.

Анна Перова, Краснодар