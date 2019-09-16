Без рамок, без кнопок

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о первых впечатлениях от Vivo NEX 3.

Компания Vivo представила в России свой новый флагман — модель NEX 3. Мне удалось протестировать новинку за три дня до презентации. В таких оперативных условиях говорить об автономности устройства или удобстве длительного использования некорректно, но другие первые впечатления не менее ценны, поэтому спешу поделиться.

Это огромный смартфон. Диагональ его экрана — 6,9 дюйма. Похоже, приблизиться к этой отметке для китайского вендора было важно. Поскольку дисплей получил загнутые боковины. Какого-то практического смысла в этом решении, кроме увеличения размеров экрана, я не нашел. Вертикально расположенная информация в режиме «всегда включtнный экран» — это скорее следствие. Верхняя и нижняя рамки тонкие, фронтальная камера спрятана в корпус. Это делает дисплей визуально еще больше.

Любопытным решением стал отказ от физических кнопок. Включение смартфона и регулировка громкости реализованы через прикосновения. Чтобы нужные места управления было проще найти, инженеры оставили узкий сантиметровый рифленый выступ на правой стороне. Прикосновения отзываются четкой и заметной работой вибромеханизмов. Удобным такое решение не считаю. Возможно, спустя неделю-другую к нему удастся привыкнуть. И все-таки одна маленькая физическая кнопка в Vivo NEX 3 есть — на верхнем торце. Похожа на инфракрасный сенсор, дублирует включение.

Модуль основной камеры с тремя объективами, которые расположились под одним стеклянным кругом, после презентации новых iPhone никого не удивит. Тем более что похожее решение уже реализовывалось и раньше. Но вот максимальное разрешение снимка в 64 Мп я встречал только у Xiaomi на недавней выставке IFA. К слову, у той модели Redmi Note 8 Pro стоит и батарея такой же емкости — в 4500 мАч. При диагонали почти в 7 дюймов в новинку Vivo не могли поставить что-то меньше. Тем более что NEX 3 ориентирован в том числе на игры. Например, PUBG предлагается установить в одно касание.

Сенсор отпечатка пальцев, встроенный в экран, собственный интеллектуальный помощник Jovi, 855 Snapdragon подчеркивают флагманский характер. Но при этом слота для расширения хранилища карточками нет. И на момент теста не ясна ситуация с поддержкой смартфоном сетей 5G в России. Хотя бы в будущем.

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