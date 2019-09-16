«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Ситуация на рынке заставляет инвесторов быстрее покупать акции, ведь во время кризиса IPO, как правило, сокращается и не проводится. Есть ли на глобальном финансовом рынке идеи, которые могли бы принести инвесторам прибыль? Куда вкладывать от миллиона и более рублей? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с аналитиком инвестиционной группы QBF Ксенией Лапшиной.

Олег Богданов: Что можно предложить в текущей ситуации инвесторам? Есть ли какие-то интересные идеи?

Ксения Лапшина: Компания WeWork растет просто огромнейшими темпами. За последние три года ее выручка выросла более чем на 100%. Рынок коворкинга будет продолжать расти на 20% каждый год. Все будет зависеть от масштабов выхода и от того, сможет ли компания контролировать свои затраты на экспансию. Мы рассчитываем, что капитализация составит где-то 20-25 млрд.

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