Пресс-секретарь иркутского губернатора подала в отставку после скандала с жителями Тулуна

Руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. «Я приняла это решение, потому что поняла — от меня и от моей семьи не отстанут. Я не хочу быть разменной монетой в борьбе за губернаторское кресло. Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе»,— написала Ирина Алашкевич в соцсети. Она рассказала, что в субботу в ее квартиру обманным путем проникли журналисты Рен-ТВ. «Выстроили сложносочиненную схему, чтобы застать меня врасплох и спросить под скрытую камеру: работаю я или в отпуске»,— рассказала она. Также Ирина Алашкевич попросила прощения у жителей Тулуна и заявила, что ее слова были обращены не к ним. «Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить»,— добавила она. По ее словам, речь шла о «“ряженых”, которые в белых носочках и шляпках пришли на встречу с президентом и жаловались, что не получили никакой помощи». «А когда на следующий день мы попытались найти этих людей, чтобы помочь им решить их проблемы — мы не нашли их. Их больше никто нигде не видел, тулунчане этих людей не знали»,— рассказала она. „Ъ“ Ирина Алашкевич сообщила, что находится в поиске работы.

Напомним, 15 августа на Youtube появилась аудиозапись, на которой жителей пострадавшего от наводнения города Тулуна, пришедших на встречу с президентом Владимиром Путиным, голосом, похожим на голос Ирины Алашкевич, называют «бичевней». Запись получила общественный резонанс. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко распорядился провести служебное расследование. Позже глава региона сообщил, что эксперты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи, после чего он распорядился провести еще две экспертизы. На время служебного расследования Ирина Алашкевич уходила в отпуск.

Екатерина Еременко