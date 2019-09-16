СМИ сообщили об аресте министра внутренних дел ЛНР

Министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет арестован и снят с должности, передает украинское агентство «Остров» со ссылкой на источники в Луганске. По их словам, у него дома и на работе проводятся обыски в рамках уголовного дела (по какой статье, не уточняется). Официального подтверждения этой информации нет.

По информации агентства, у господина Корнета возник конфликт с новым главой ЛНР Леонидом Пасечником. Игорь Корнет якобы был недоволен тем, что власть перешла именно к господину Пасечнику.

Напомним, Леонид Пасечник был избран главой ЛНР в конце 2018 года. Он набрал 68,3% голосов избирателей. В ДНР победил Денис Пушилин (60,9% голосов).

О том, как проходили выборы, читайте в материале “Ъ” «Донбасс переизбрался на прежние сложности».