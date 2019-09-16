Взрыв произошел в новосибирском центре вирусологии «Вектор»

Во время строительных работ в первом корпусе ГНЦ «Вектор» произошел объемный взрыв, в результате которого один человек пострадал. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказал Николай Красников — глава наукограда Кольцово, градообразующим предприятием которого является «Вектор». По словам мэра, пострадавший получил ожоги второй и третьей степени, он госпитализирован. Градоначальник, побывавший на месте ЧП, сообщил, что угрозы биологической опасности нет, ситуация находится под контролем. Причина взрыва пока не установлена.

ГНЦ «Вектор» (входит в Роспотребнадзор) основан в 1974 году и является градообразующим предприятием наукограда Кольцово. Это один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В 1970–1980-е годы здесь активно шла разработка биологического оружия. На «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы.

Константин Воронов