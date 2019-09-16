«Куйбышевазот» и «Тольяттиазот» попали вошли в Топ-200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. В рейтинг, опубликованный изданием в понедельник, попали только два химических предприятия Самарской области.

«Куйбышевазот», выручка которого за 2018 год составила 63,8 млрд руб., занял в списке 151-е место. «Тольяттиазот» расположился на 173-й позиции с годовой выручкой в размере 53,5 млрд руб.

Рейтинг возглавляет компания «Лукойл» с выручкой более 8 трлн руб.

Андрей Сазонов