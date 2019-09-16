Сделка «Хакасэнергосбыта» на 470 млн рублей оспорена в суде

Конкурсный управляющий АО «Хакасэнергосбыт» Андрей Малинов оспорил сделку должника с АО «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) на сумму 470 млн руб. Как следует из заявления управляющего, в 2014 году между компаниями был заключен договор о передаче МРСЭН полномочий единоличного исполнительного органа для повышения эффективности управления «Хакасэнергосбытом».

Управляющий установил, что перечисления «Хакасэнергосбыта» в пользу МРСЭН с 2014 по 2018 годы «соотносятся с периодом подозрительности», установленным законом о банкротстве, в этот период у должника уже имелись признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества. Андрей Малинов также считает, что сделка была совершена безвозмездно, при том, что МРСЭН не представил документы, свидетельствующие об исполнении договора. Он просит суд признать сделкой недействительной и взыскать с МРСЭН в конкурсную массу должника 470 млн руб.

«Хакасэнергосбыт» признан банкротом в апреле 2019 года. На тот момент долги компании составляли более 1,7 млрд руб. Предприятие являлось гарантирующим поставщиком электроэнергии, в зону обслуживания которого входили практически все города и районы Хакасии. Весной прошлого года полномочия гарантирующего поставщика были переданы филиалу «Россети Сибирь».

Подробнее о ситуации в энергокомплексе Хакасии — в материале “Ъ” «Беспросветные учреждения»

Оксана Павлова