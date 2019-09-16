Прокурор Лесосибирска и его семья погибли при пожаре

Прокурор города Лесосибирск в Красноярском крае Василий Федорцов погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме в краевом центре, произошедшем в ночь на понедельник. Эту информацию “Ъ” подтвердили в региональной прокуратуре. «С прискорбием сообщаем, что прокурор Лесосибирска Федорцов Василий Владимирович, а также его семья и семья его сестры погибли»,— сказали в пресс-службе прокуратуры.

По данным краевого управления Следственного комитета России, в пожаре погибли четверо взрослых и четверо детей. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время на месте работают следователи и специалисты других ведомств, которые устанавливают причину пожара и обстоятельства произошедшего. В МЧС уточнили “Ъ”, что предварительная причина пожара — короткое замыкание.

Оксана Павлова