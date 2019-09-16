Бывший новосибирский министр культуры стал советником главы оперного театра

Ушедший в отставку министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников стал советником генерального директора Новосибирского театра оперы и балета Ары Карапетяна, сообщили “Ъ” в пресс-службе театра. Господин Решетников отказался “Ъ” прокомментировать свое назначение, отметив, что «сегодня будет официальный пресс-релиз».

Ранее экс-министр подтвердил информацию журналистам, что будет заниматься подготовкой мероприятий к 75-летию театра, которое состоится в мае 2020 года. «Планируется, что по случаю этого юбилея на гастроли в Новосибирск отправятся оперная и балетная труппы Большого театра»,— говорил ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Игорь Решетников написал заявление об оставке по собственному желанию. Его отставку принял губернатор Андрей Травников. Чиновник возглавил министерство в январе 2016 года при предыдущем главе региона Владимире Городецком, сменив Василия Кузина на посту министра.

За время работы Игоря Решетникова возникало несколько скандалов, связанных с его кадровыми решениями. Например, в 2016 году министр уволил гендиректора Новосибирской филармонии Татьяну Людмилину, в 2018 году главный режиссер театра «Глобус» Алексей Крикливый заявил о намерении министра уволить директора Елену Алябьеву, однако позже господин Решетников заявил, что смены руководства не планируется. В 2019 году он уволил директора дома культуры имени Октябрьской революции («Кобра») Надежду Лобанову.

О деятельности министра Игоря Решетникова читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Культурное прощание»

Юлия Сасевич