Делал он это постепенно — цех за цехом: «Это было своего рода соревнование, кто из цехов скорее подготовится к новым условиям работы с тем, чтобы выполнить производственное задание не за восемь, а за семь часов, сохранив при этом прежний заработок рабочих». Хрущевская реформа сократила рабочий день, оставив неизменной сталинскую шестидневную рабочую неделю с одним выходным.

Но переход на семичасовой рабочий день как бы обновил все предприятие: «Исчезли нервозность, штурмовщина, завод стал работать более ритмично, отпала потребность в сверхурочной работе». «Для людей, не испытавших перехода с восьми часов работы на семь, может показаться, что один час не играет большой роли,— писал "Огонек".— На деле это не так. Рабочие стали кончать смену в половине четвертого. И часто можно было слышать вопрос: "Неужели уже домой?"».

Уходить пораньше хотелось не всем — на заводе появились курсы повышения квалификации, пользовавшиеся большим спросом. Ведь вместе с уменьшением рабочего дня на заводе упорядочили и зарплаты: «Всякие ненормальности, когда менее квалифицированные рабочие получали более высокую оплату, были решительно устранены, расценки ныне построены так, чтобы вызвать у рабочих стремление повысить свои знания, добиваться более высокого производственного разряда». Число рабочих, обучающихся на курсах рабочей молодежи, выросло в два раза — до 425 человек.

Изменилась не только работа, но и отдых. У подмосковной станции «Планерная» вырос туристический городок «Калибра», куда рабочим и их семьям давали путевки. Появился и ночной санаторий завода, стали обычным явлением цеховые массовки за городом, экскурсии то в Горки Ленинские, то в Ясную Поляну. Но больше всего смена рабочего графика отразилась на размахе физкультуры — было 15 футбольных команд, а стало 22. «Да, один лишний час значит очень много! — подытоживал "Огонек".— По-новому работается, по-новому живется». Через 8 лет жить стало еще легче: страна перешла на 5-дневную рабочую неделю, пусть и по 8 часов в день.