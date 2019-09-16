На «СИБУР Арене» стартовал традиционный международный мужской теннисный турнир St. Petersburg Open. На этот раз организаторам и зрителям повезло: в соревнованиях примет участие звезда первой величины, причем российская — Даниил Медведев. Он дошел до финала Открытого чемпионата США, завершившегося недавно, где дал бой испанцу Рафаэлю Надалю. Не обошлось без неприятных сюрпризов: в последний момент с турнира снялись швейцарец Стэн Вавринка и чех Томаш Бердых.

Для таких турниров, как в Петербурге, всегда важно наличие суперзвезды. На последний женский St. Petersburg Ladies Trophy (его проводит та же компания, что и мужской «оупен» — «Формула TX»), например, пожаловала Мария Шарапова, самая знаменитая российская теннисистка. К кассам «СИБУР Арены» выстроились длинные очереди. Однако Шарапова именно что «пожаловала» в Петербург: сыграв первый матч, сослалась на травму и завершила выступления. Специалисты заподозрили Машу в том, что она приехала в город на Неве ради того, чтобы получить «стартовые» (премиальные, которые выплачивают звездам тенниса за участие в состязаниях). Шарапова оправдалась в пресс-релизе, что ее подвело травмированное плечо.

Медведева тоже на протяжении последнего Открытого чемпионата США (US Open) мучили травмы. Однако он умудрился дойти до финала, где встретился с легендарным испанским игроком Рафаэлем Надалем — одной из трех легенд мирового тенниса наряду со швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем. Только они могут оказать сопротивление Надалю на таком уровне. Но в финале US Open это удалось и Медведеву. Да так, что ему начала симпатизировать даже американская публика, которая до этого откровенно болела против россиянина. Медведев сам дал повод: ругался на мальчиков, подававших мячи, критиковал судей. При этом всячески «задирал» зрителей. Показывал жестами: дескать, давайте, болейте против меня, мне это только помогает выигрывать.

В финале 33-летний Надаль и 23-летний Медведев выдали феерический теннис, который продолжался пять часов. В России изюминку финалу придал тот факт, что его решил транслировать в прямом эфире Первый канал. В этот же день, 8 сентября, в стране прошли выборы, и главный телеканал планировал в том или ином виде подвести их итоги. Теннисисты не дали это сделать, оставшись на корте до четырех утра.

Надаль победил в пяти сетах, выиграв свой 19-й «Большой шлем». Но выиграть мог и Медведев, для которого это был первый финал в турнире столь высокого уровня и который не проигрывал до этого в 50 матчах подряд. Медведев победил бы, если бы выполнял рекомендации, которые давал ему знаменитый российский теннисист Марат Сафин. Он комментировал встречу на Первом канале, причем в совершено не свойственной для этого ресурса стилистике: с использованием смешных словечек («Подача пошла бананом», «О, пивасик!», «Подрезульки»), шутя на грани («Надаль хорошо играет в футбол, он спокойно играл бы за "Зенит" и "Спартак"») и вообще говоря уморительные вещи «(У него часы стоимостью "Боинга"»; «А это нехорошие люди» — про актеров Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа, болевших на трибунах за Надаля; «Сорри, если что не так, я все-таки не настоящий комментарист»). К слову, после того финала Надаль назвал Медведева лучшим из молодых игроков современного тенниса.

Даниилу предстоит подтверждать этот статус. Это и так непросто, а он еще не оправился от травм, которые ему мешали в США. С другой стороны, Медведев не мог отказать организаторам St. Petersburg Open, которые всегда приглашали его на турнир, предлагая выгодные условия. Сейчас они наверняка улучшились.

Кроме Медведева, который сейчас четвертая ракетка мира и в Петербурге «посеян» первым, на «СИБУР Арене» сыграют россияне Карен Хачанов, Андрей Рублев, Евгений Донской. С последним должен был встретиться в первом круге чех Томаш Бердых, финалист Уимбдона 2010 года, но он накануне турнира «взял самоотвод». Также решил отказаться от поездки в Петербург швейцарец Стэн Вавринка, трехкратный победитель турниров «Большого шлема», которого победил Даниил Медведев на пути к финалу. Впрочем, главные звезды этого SPb Open — российские теннисисты. Так было, когда в Петербурге играли Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный. Финал соревнований — в воскресенье.

Юрий Балетов