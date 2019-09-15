Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином

Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками. Политик якобы может передать эти сведения России и Ирану.

В докладе отмечается, что некоторые помощники господина Корбина оказывают поддержку президенту России Владимиру Путину. По этой причине в случае прихода политика к власти Великобритания «перестанет быть надежным партнером». В качестве примера также приводятся заявления Джереми Корбина, который потребовал представить доказательства причастности Кремля к инциденту в Солсбери.

Если политик станет премьер-министром, «есть серьезный риск того, что информация, переданная Корбину и его союзникам, может быть скомпрометирована, особенно это касается России и Ирана», утверждается в докладе. Аналитический отчет должен быть опубликован на следующей неделе Институтом Гудзона.