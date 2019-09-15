Самый опытный космонавт Федор Юрчихин исключен из отряда по здоровью

На заседании Главной медицинской комиссии Центра управления полетами принято решение об исключении из отряда самого опытного космонавта 60-летнего Федора Юрчихина, сообщает «РИА Новости». Решение должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда, для чего потребуется сбор межведомственной комиссии.

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Как рассказал агентству командир отряда космонавтов Олег Кононенко, решение комиссии об исключении господина Юрчихина окончательное.

Подробнее о здоровье космонавтов и подготовке к полетам на Марс читайте в интервью Федора Юрчихина «Огоньку».