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Самый опытный космонавт Федор Юрчихин исключен из отряда по здоровью

На заседании Главной медицинской комиссии Центра управления полетами принято решение об исключении из отряда самого опытного космонавта 60-летнего Федора Юрчихина, сообщает «РИА Новости». Решение должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда, для чего потребуется сбор межведомственной комиссии.

Как рассказал агентству командир отряда космонавтов Олег Кононенко, решение комиссии об исключении господина Юрчихина окончательное.

Подробнее о здоровье космонавтов и подготовке к полетам на Марс читайте в интервью Федора Юрчихина «Огоньку».

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