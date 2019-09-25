Туристам добавили экзотики

Стремясь уйти от привычных Турции и Греции, в поиске новых направлений туроператоры активно осваивают экзотические страны. В этом году организованным туристам предложили отдохнуть в Албании, Танзании и на Ямайке. «Деньги» выяснили, во сколько обходятся такие поездки.

Традиционно карта пакетного туризма не слишком разнообразна. Практически половину рынка в летние месяцы формирует Турция, а его оставшуюся часть делят между собой Греция, Испания, Кипр, ОАЭ, Тунис и путешествия по России. Тем не менее туроператоры не отчаиваются и фактически ежегодно стараются выводить на рынок новые направления. Согласно данным Travelata.ru, в этом сезоне на российском рынке появились новые туры в Бахрейн, Албанию, Танзанию (Занзибар) и на Ямайку. Одновременно участники рынка попытались запустить чартерные программы в Гамбию и Оман, но быстро отказались от этой идеи: загрузка рейсов была недостаточной.

Несмотря на то что, по данным Level.Travel, доля ни одного из новых направлений не превысила 1%, аналитики сервиса считают, что у некоторых из них все-таки есть перспективы. Организованные туристы, которые выбирают в качестве отдыха пакетные туры, как правило, ценят комфорт, безопасность и уверенность в качестве сервиса, и предпочитают проверенные варианты. Поэтому новым направлениям требуется некоторое время для того, чтобы завоевать свою аудиторию, рассуждают в Level.Travel.

Больше всего надежд участники туристического рынка в этом сезоне возлагали на Албанию, которая была заявлена в качестве альтернативы популярным средиземноморским курортам, но рост туристического спроса на направлении существенно ограничивали цены. Согласно данным Level.Travel, средний чек при бронировании туров в страну сейчас составляет 72,2 тыс. руб., несмотря на то что это примерно на 20% дешевле аналогичного показателя для Греции, разницы пока оказалось недостаточно для резкого роста продаж. Но у направления еще есть шансы набрать популярность в следующем сезоне. Как следует из данных Skyscanner, сейчас Албания пользуется популярностью и среди самостоятельных туристов: летом динамика бронирования авиабилетов в страну выросла на 92% относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя стоимость перелета при этом составила 17,8 тыс. руб., сократившись за год на 14%. Успех у самостоятельных туристов во многом связан со смягченным визовым режимом: россияне могут свободно посещать страну с начала апреля до конца октября, в остальные месяцы потребуется шенгенская виза.

Гендиректор Travelata.ru Алексей Зарецкий, напротив, считает, что экзотические страны на рынок проще выводить в холодное время года. «И такие направления, как Маврикий, Ямайка, Танзания, действительно подходят для пляжного туризма»,— рассуждает он. Эксперт добавляет, что именно на зиму было выкуплено и большинство туров в Бахрейн, хотя в это время года направление для пляжного отдыха не подходит. Туры на Ямайку, по словам господина Зарецкого, наиболее активно продаются на зиму и весну, отдых на Маврикии и в Танзании путешественники выбирают осенью и весной.

В Level.Travel добавляют, что, стремясь привлечь дополнительное внимание к новым направлениям, многие туроператоры демпингуют. Например, найти онлайн пакетный тур на Ямайку в конце марта, по данным сервиса, можно за 44 тыс. руб. с человека, включая прямой перелет, трансфер и 11 дней в отеле. А провести неделю на Занзибаре возможно по цене Турции — недавно стартовали продажи доступных отелей на курорте.

Александра Мерцалова