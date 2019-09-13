Директор УК поплатился за сервис

В Ульяновске к двум годам реального лишения свободы приговорен гендиректор управляющей компании ЖКХ Владимир Филиппов за ненадлежащий сервис в доме, где из-за закупорки вентканала от отравления угарным газом погиб один из жильцов. Проходивший по этому делу второй обвиняемый – директор подрядной организации «Газсервис» – оправдан. Защита осужденного заявляет о его невиновности и намерена обжаловать приговор, настаивая на том, что полную ответственность за выполненные или невыполненные работы должна нести подрядная организация.

К двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима приговорил Ленинский районный суд Ульяновска гендиректора управляющей компании ЖКХ ОАО «ГУК Ленинского района». Директор компании (теперь уже бывший) признан виновным в ненадлежащем оказании услуг, повлекшем гибель жильца многоквартирного дома (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ), сообщает прокуратура Ульяновской области.

Трагедия, по факту которой было возбуждено уголовное дело, случилась в ночь с 7 на 8 июня 2017 года: в результате закупорки дымовентиляционного канала МКД листьями и ветками произошло скопление в одной из квартир угарного газа, вследствие чего погиб один из жильцов.

Как показало следствие, ГУК, возглавляемая с апреля 2015 года по июль 2017 года Владимиром Филипповым, заключила с собственниками жилья дома №52 по ул. Розы Люксембург (г. Ульяновск) договор на обслуживание дома, обязуясь обеспечить безопасные условия проживания. Она же заключила и договор на обслуживание газового и вентиляционного оборудования со специализированной лицензированной организацией ООО «Газсервис». При этом, отмечают в прокуратуре, Владимир Филиппов все равно был обязан проверять своевременность и качество их услуг, контролировать состояние соответствующих элементов инфраструктуры.

Первоначально уголовное дело было передано в суд еще в августе прошлого года. Тогда в гибели жильца следователи СУ СКР обвинили директора ООО «Газсервис», который «не проводил проверку и прочистку дымовых вентиляционных каналов». Однако суд вернул уголовное дело обратно в прокуратуру, указав на ряд процессуальных нарушений.

Напомним, ООО «Газсервис» создано в 2012 году, доля в 70% принадлежит Ильдару Сеюкову (его брат Руслан Сеюков имеет совместный бизнес в ООО «Три Эс Груп» с сыном генпрокурора Артемом Чайкой). С декабря 2016 года компанией руководит Владимир Егоров (с 2009 года по 2011 год, он был председателем комитете ЖКХ Ульяновска, а в 2013 году – замминистра энергетики и ЖКК Ульяновской области). 100% акций ОАО «ГУК Ленинского района» принадлежит городу, сейчас компания банкрот, в процедуре конкурсного производства.

Прокуратура вернула дело в СУ СКР. После этого в деле возник новый фигурант – гендиректор ГУК Владимир Филиппов. Следствие пришло к выводу, что Владимир Филиппов и Владимир Егоров действовали согласованно, в составе группы, однако на этот раз суд решил, что Владимир Егоров невиновен и оправдал его.

Как пояснили в прокуратуре “Ъ”, суд пришел к выводу, что в гибели одного из жильцов виноват гендиректор «ГУК Ленинского района». «При заключении договора утверждался график проверок состояния вентиляционных шахт. По закону это положено делать не реже трех раз в год. Но, вопреки законодательству, вместо того, чтобы назначить проверку не позднее 9 мая, Филиппов назначил ее на июнь, что и привело к трагедии», – пояснили в прокуратуре.

В суде и на следствии Владимир Филиппов своей вины не признал, пояснив, что у него «нет этой области специальных познаний», в связи с чем он во всем доверился специалистам лицензированной организации.

Владимир Егоров в беседе с “Ъ” заметил, что в отношении себя решением суда удовлетворен, но в целом приговором – нет. «Я пытался доказать это в суде, что здесь была абсолютная халатность пользователя», – сказал руководитель «Газсервиса».

Адвокат обвиняемого Иван Жилин заявил “Ъ”, что его подзащитный невиновен, и приговор будет обжалован. «На нем лежала одна единственная обязанность – заключить договор со специализированной организацией, имеющей лицензию, что он добросовестно выполнил. А вот подрядная организация этим договором взяла на себя полный объем ответственности по этим работам. Судебная практика Российской Федерации свидетельствует о том, что ответственность должна нести подрядная организация и ее руководитель», – сказал адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск