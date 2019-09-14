Из жизни военно-поленных

Как стало известно “Ъ”, учения подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО), проводившиеся зимой—весной этого года в Бурятии, едва не были сорваны из-за того, что коммерсанты не обеспечили их участников обычными дровами. Поскольку палатки и душевые едва отапливались, была поставлена под угрозу безопасность военнослужащих, которые болели в массовом порядке, а ненадлежащее бытовое обеспечение, решила прокуратура, а затем и судебные инстанции, подрывало обороноспособность страны.

Военная прокуратура Читинского гарнизона провела проверку по итогам учений, которые в феврале—апреле этого года проводились на полигоне Телемба. В ходе них, в частности, зенитчики ВВО, защищая командный пункт от налетов условного противника с помощью зенитных ракетных комплексов «Бук» и зенитных самоходных установок «Шилка», уничтожили с десяток условных вражеских вертолетов. Действия зенитчиков заслужили высокую оценку командования ВВО, а вот условия, в которых им пришлось существовать на полигоне, вызвали вопросы.

Выяснилось, что в декабре 2018 года между федеральным казенным учреждением «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» и читинским ООО «Аконит» был заключен государственный контракт №ЗБК-2019 на поставку твердого топлива (дров). В соответствии с ним военные должны были получить 3,2 тыс. кубометров дров за 7 490 659 руб. 85 коп. Основным получателем дров выступала войсковая часть №32390 (140-я зенитная ракетная бригада), которой по контракту твердое топливо должно было поставляться с декабря 2018-го по конец марта 2019 года.

В середине февраля этого года зенитчики в соответствии с планом боевой подготовки убыли для подготовки и последующего проведения тактических учений войск (сил) ВВО на полигон Телемба в Еравнинский район Бурятии. Активная фаза учений закончилась в начале апреля 2019 года, после чего значительная часть личного состава в/ч 32390 вернулась на место ее постоянной дислокации.

На полигоне большинство военнослужащих проживало в палатках, которые отапливались печками.

Дровяные печи были установлены не только в жилых помещениях, но и в палатках, которые использовались для бытового обслуживания военнослужащих: кухне, столовой, душевых, сушилках обмундирования, медпункте и проч. Кроме того, часть дров, полученных в рамках контракта №ЗБК-2019, в период учений подлежала выдаче военнослужащим 12 других войсковых частей, в том числе военной комендатуры, которые на Телембе также проживали в палатках.

Однако ООО «Аконит» до конца марта смогло поставить только 406,4 кубометров дров на сумму 951 тыс. руб., что составило 12,7% от их требуемого количества. Недопоставка топлива, как установили прокуроры, «повлекла за собой причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства». Из-за того что палатки отапливались только по ночам, а днем в них было довольно холодно, на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось количество военнослужащих, страдающих от острых респираторных заболеваний, условия самой службы вызвали среди зенитчиков «социальную напряженность» и, как следствие, привели к подрыву боевой готовности войсковой части.

Предприниматели объясняли срыв поставок дров военным действиями чиновников.

По их версии, разрешительные документы на лесозаготовку, заблаговременно поданные на утверждение в министерство природных ресурсов Забайкальского края, были оформлены только в марте 2019 года. В связи с этим раньше весны заготавливать дрова и поставлять их военным у них не было никакой возможности.

Кроме того, они указывали, что точно неизвестно, сколько военнослужащих заболело в период нахождения в палатках на полигоне, а сколько в стационарных условиях воинской части «в результате переохлаждения на построениях и строевых занятиях на плацу». Также, отмечали они, военный прокурор не уточнил, в чем именно выразился подрыв боевой готовности: какие именно мероприятия боевой готовности, учебно-боевые и боевые задачи были сорваны, в чем это заключалось, какова причинно-следственная связь неисполнения контракта и какого-либо срыва мероприятий?

Приняв объяснения ООО «Аконит», прокуроры тем не менее обратились в мировой суд, который вынес решение о привлечении общества к административному наказанию (ч. 7 ст. 7.32 КоАП — нарушение порядка заключения, изменения контракта) в виде штрафа в размере 3,269 млн руб. Предприниматели обжаловали решение, но апелляционный суд оставил его в силе.

Николай Сергеев