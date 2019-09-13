Лидер КПРФ в Татарстане пригрозил сдать свой мандат в Госсовете

Члены президиума Госсовета Татарстана заслушали доклад главы ЦИК республики об итогах выборов нового состава парламента. Выступить по этому вопросу вызвался лидер татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов. Однако спикер Госсовета, глава отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин заявил, что этот вопрос не обсуждается.

«Я настроен сдать мандат!»— неожиданно заявил Хафиз Миргалимов. «Это ваше право. Но я бы не хотел этого»,— признался господин Мухаметшин. Он был вынужден уступить коммунисту. Хафиз Миргалимов, выступив перед членами президиума, выразил несогласие с итоги выборами. Напомним, 8 сентября КПРФ получила 10,7%. «Единая Россия» победила с результатом 72,4%.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"