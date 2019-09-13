ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн рублей

Как выяснил “Ъ”, правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта по инициативе ВЭБ.РФ. На старте в программу войдет десять городов с инвестициями 340 млрд руб. В дальнейшем планируется распространить проект более чем на тысячу городов, что предварительно оценено в 2,1 трлн руб.

Согласно программе, предлагается ввести госрегулирование тарифов, отдать перевозочный бизнес крупным операторам, а для обновления электротранспорта внедрять концессии. Всего до 2035 года должно быть закуплено 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов и 3,5 тыс. электробусов.

На реализацию проекта ВЭБ.РФ рассчитывает получить средства ФНБ.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Глубокоуважаемый вагоноумножатый».