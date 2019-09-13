Общественная организация «Матери Беслана» закрыла счет для сбора пожертвований

Такое решение было принято в результате начавшейся травли в социальных сетях. Счет для сбора средств представители организации решили открыть после того, как в их адрес стали поступать просьбы от желающих помочь деньгами пострадавшим, число таких людей возросло после выхода фильма журналиста Юрия Дудя «Беслан. Помни». «Матери Беслана», которые за всю историю своей организации никогда не занимались сбором пожертвований, не хотели этого делать и сейчас, но журналисты, говорившие с ними, смогли их убедить. Как только новость об открытии счета появилась в социальных сетях, в крупных осетинских пабликах Instagram около трех десятков пользователей стали писать оскорбительные комментарии как в адрес собственно организации, так и в адрес пострадавших, называя их «ненасытными» и «хапугами». Несмотря на то что комментирование было быстро заблокировано владельцами пабликов, этого хватило, чтобы «матери» приняли решение закрыть счет. «Это не значит, что мы сдались, добро не проиграло, просто мы будем продолжать делать то, что мы и делали, только без счета»,— сказала “Ъ” лидер организации Сусанна Дудиева. По ее словам, деятельность «Матерей Беслана» и «без того очень сложная, и не хочется получать за нее еще и потоки грязи». Несмотря на отсутствие счета, скорее всего, в ближайшее время будет сформирован список пострадавших, нуждающихся в помощи, как медицинской, так и психологической, которым смогут помочь все желающие.

Заур Фарниев