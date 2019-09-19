«У граждан остается право обратиться в Европейский суд» Директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович о том, как не остаться без квартиры

Проблема выморочного имущества остро стоит в Москве. Как в этой ситуации мэрия города может вести конструктивную практику разрешения, рассказала директор Института права и публичной политики, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ольга Сидорович.

— Как вы считаете, добросовестные приобретатели имущества сегодня могут полагаться на закон?

— Граждане полагаются на государственные институты и предоставляемую ими информацию, рассматривая ее как достоверную и подтвержденную документально. Если государство официально зарегистрировало право собственности гражданина в реестре недвижимости, то он вправе рассчитывать, что это право будет уважаться.

— Проблема истребования выморочного имущества у людей сегодня стоит остро в разных регионах. Но в Москве наблюдается больше всего таких случаев. Почему, как вы считаете?

— Департамент городского имущества (ДГИ) недостаточно оперативно оформляет права города Москвы на квартиры, которые стали выморочным имуществом, и из-за этого возникают комфортные условия для мошеннических сделок с регистрацией права собственности на такие квартиры. Это приводит к тому, что граждане, годами откладывавшие средства для улучшения своего жилья и зачастую взявшие ипотечные кредиты, оказываются в ситуации «хождения по мукам», доказывая, что на момент приобретения новой квартиры они действовали добросовестно. И хотя Конституционный суд признал справедливость претензий граждан (например, «дело Дубовца»), лишившихся права на свои квартиры по искам московского ДГИ, власти продолжают возбуждать иски о выселении граждан из занимаемых ими квартир. Оставляя тем самым семьи без единственного жилья, а как следствие этого — снимая граждан с регистрационного учета и ставя под угрозу реализацию их социальных прав (например, без регистрации невозможно получать пенсию).

— Как вы можете повлиять на ситуацию с проблемой выморочного имущества в Москве?

— Конечно, у граждан остается право обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и оспорить судебные решения, вынесенные по инициированным мэрией искам против добросовестных покупателей квартир. На это уйдет время, но ЕСПЧ уже не раз однозначно высказался по поводу подобных дел. Пройдет время, заявители получат удовлетворение по своим жалобам. Это приведет к тому, что государству вновь придется выплачивать компенсацию заявителям, оспорившим подобные решения российских судов. И компенсация будет оплачиваться за счет налогоплательщиков (включая самих добросовестных приобретателей квартир, что является парадоксом). Именно поэтому наш совет настойчиво рекомендовал мэрии вести более продуманную и конструктивную практику разрешения спорных ситуаций, заключая договоры социального найма с последующей приватизацией.

— Каким образом могут защищать свои права приобретатели, если суды в процессе по изъятию имущества чаще всего встают на сторону органов власти?

— Наш совет, обращаясь в мэрию, рассчитывает уже на добросовестность городских властей и понимание ими тех проблем, которые зачастую порождены именно их нерасторопностью. Жаль, что пока запросы со стороны совета о предоставлении данных о текущих судебных делах и исполнительных производствах против приобретателей спорных квартир остаются без ответа.

— Какие меры примет ваша структура, чтобы улучшить ситуацию?

— В октябре нынешнего года совет планирует проведение совещания с участием представителей ДГИ, Росреестра, органов МВД, возможно, уполномоченного по правам человека и Верховного суда, чтобы обеспечить защиту права собственности владельцев спорных квартир, если они добросовестно приобрели имущество, а главное — чтобы семьи, в которых есть зачастую пожилые и несовершеннолетние граждане, не оказались на улице, лишившись единственного жилья. В рамках такого совещания есть возможность скоординировать действия органов исполнительной и судебной власти с интересами граждан. Решение этого вопроса важно не только для Москвы, но и для ряда других регионов России. Однако в Москве проблема стоит наиболее остро. Совет, на мой взгляд, не может остаться в стороне.

Интервью взяла Анна Героев