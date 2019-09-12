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Пресс-релиз

Пензенская область получит 2,12 млрд рублей на развитие образования

Пензенская область получит из федерального бюджета 2,12 млрд руб. Регион стал победителем конкурса Министерства просвещения РФ по четырем направлениям, уточняет пресс-служба облправительства.

По проекту «Современная школа» в регионе будет создано 35 «Точек роста» - образовательных организаций в сельской местности и малых городах. Также будет построено три образовательных учреждения, а четыре организации, обучающие по адаптивным образовательным программам, оснастят кабинеты «Технологии».

По проекту «Успех каждого ребенка» до 2022 года в регионе будут созданы два мобильных Кванториума и региональный модельный центр дополнительного образования.

В 2021 году современным оборудованием оснастят центра выявления и поддержки одаренных детей.

По проекту «Цифровая образовательная среда» 147 школ области получат компьютерное и интерактивное оборудование.

Три IT-куба, созданные к 2022 году, станут центрами развития компьютерных технологий и программирования.

В 2021 году начнет работу центр опережающей профессиональной подготовки.

Иван Сергеев


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