Пензенская область получит 2,12 млрд рублей на развитие образования

Пензенская область получит из федерального бюджета 2,12 млрд руб. Регион стал победителем конкурса Министерства просвещения РФ по четырем направлениям, уточняет пресс-служба облправительства.

По проекту «Современная школа» в регионе будет создано 35 «Точек роста» - образовательных организаций в сельской местности и малых городах. Также будет построено три образовательных учреждения, а четыре организации, обучающие по адаптивным образовательным программам, оснастят кабинеты «Технологии».

По проекту «Успех каждого ребенка» до 2022 года в регионе будут созданы два мобильных Кванториума и региональный модельный центр дополнительного образования.

В 2021 году современным оборудованием оснастят центра выявления и поддержки одаренных детей.

По проекту «Цифровая образовательная среда» 147 школ области получат компьютерное и интерактивное оборудование.

Три IT-куба, созданные к 2022 году, станут центрами развития компьютерных технологий и программирования.

В 2021 году начнет работу центр опережающей профессиональной подготовки.

Иван Сергеев